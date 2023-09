Für die Aldi Regionalgesellschaft Seevetal beginnt ein neues Kapitel: Ab kommender Woche werden die Aldi Märkte in der südlichen Metropolregion Hamburg aus dem neuen, modernen Logistikzentrum in Stelle beliefert. Der Umzug der Aldi Seevetal ins rund zehn Kilometer entfernte Stelle erfolgt zum 4. September. Aldi Seevetal neues Logistikzentrum in Stelle. Foto © ALDI Die...

Den vollständigen Artikel lesen ...