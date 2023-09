In Westafrika ist Senegal neben Niger und Nigeria einer der größten Zwiebelerzeuger. Aufgrund der steigenden Nachfrage in den städtischen Zentren muss das Land jedoch auf Importe zurückgreifen, um den Bedarf außerhalb der Spitzenzeiten zu decken. Mitte August wurde in dem Hafen von Dakar mit einem Gesamtbestand von 10.000 Tonnen importierter Zwiebeln gerechnet....

