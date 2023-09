Die erste Ausgabe des Keyrock-Accelerator-Programms wird am 5. September in Belgien beginnen und mit einem Demo Day im Dezember 2023 enden.Brüssel - Keyrock, ein führender Anbieter von digitalen Assets, gibt die Auswahl von acht Web3- und Fintech-Startups für die erste Ausgabe seines Accelerator-Programms in Zusammenarbeit mit Tenity, einem bekannten globalen Accelerator und Inkubator für Fintech, bekannt. Die erste Ausgabe des Keyrock-Accelerator-Programms wird am 5. September in Belgien beginnen und mit einem Demo Day im Dezember...

