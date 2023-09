Vaduz - Die LGT hat die Übernahme des Wealth-Management-Geschäfts von abrdn in Grossbritannien und Jersey für GBP 140 Millionen (rund CHF 158 Millionen) erfolgreich abgeschlossen. Die Kundenbeziehungen des übernommenen Geschäfts sowie rund 140 Mitarbeitende wechseln zu LGT Wealth Management, das in Grossbritannien ansässig und Teil der LGT Gruppe ist. Mit der Transaktion erhöhen sich die […]Vaduz - Die LGT hat die Übernahme des Wealth-Management-Geschäfts von abrdn in Grossbritannien und Jersey für GBP 140 Millionen (rund CHF 158 Millionen) erfolgreich abgeschlossen. Die Kundenbeziehungen des übernommenen Geschäfts sowie rund 140 Mitarbeitende wechseln zu LGT Wealth Management, das in Grossbritannien ansässig und Teil der LGT Gruppe ist. Mit der Transaktion erhöhen sich die...

