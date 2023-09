Der SMI notiert um 09.20 Uhr um 0,43 Prozent höher bei 11'123,07 Punkten.Zürich - Die Schweizer Aktienbörse zieht am Montag nach einem verhaltenen Start im frühen Geschäft an. Freundliche Vorgaben aus den USA und aus Fernost geben den Aktien laut Händlern Auftrieb. Die am Freitag veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten hätten die Hoffnungen auf ein Ende des Zinserhöhungszyklus in den USA wieder verstärkt. Zudem setzten die Marktteilnehmer darauf...

