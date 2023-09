Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx50 , legt am Vormittag um 0,81 Prozent auf 4317,29 Punkte zu.Paris / London - Mit Kursgewinnen sind am Montag Europas wichtigste Börsen in die neue Woche gestartet. Eine freundliche Tendenz in Asien stützte. Impulse dürften derweil im Handelsverlauf rar bleiben, weil in New York die Börsen wegen eines Feiertags am Montag geschlossen sind. Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx50 , legte am Vormittag um 0,81 Prozent auf 4317,29 Punkte zu.

Den vollständigen Artikel lesen ...