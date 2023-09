Nach jahrelangen Verzögerungen aufgrund von Baumängeln konnte das Bundesumweltamt nun endlich seinen Erweiterungsbau in Betrieb nehmen. Das Umweltbundesamt (UBA) hat ein Plus-Energie-Gebäude an seinem Hauptsitz in Dessau-Roßlau als zweites Bürogebäude eingeweiht. Das Gebäude wird sich im Betrieb vollständig selbst durch erneuerbare Energie versorgen - durch Photovoltaik und Wärmepumpe. Zudem wurden umweltverträgliche Baustoffe wie Recyclingbeton und eine Dämmung mit nachwachsenden Rohstoffen verwendet. ...

