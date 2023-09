In der Nähe von Unipers "Energy Transformation Hub" in Huntorf soll ein 300-Megawatt-Solarpark entstehen, dessen Strom unter anderem zur Produktion und Speicherung von grünem Wasserstoff genutzt werden kann. Ein weiteres Photovoltaik-Projekt mit 17 Megawatt will das Unternehmen auf dem Gelände des Kohlekraftwerks Wilhelmshaven errichten.Zwei Photovoltaik-Projekte treibt Uniper zurzeit in Niedersachsen voran. In Elsfleth hat das Bauleitplanverfahren für einen Solarpark mit 300 Megawatt Leistung begonnen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Die rund 281 Hektar große Fläche befinde sich im Gunstbereich ...

