Trotz der jüngsten Erholung notiert die Vonovia-Aktie seit Jahresbeginn immer noch leicht im Minus, ist damit ein klarer Underperformer im Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx 50 und muss ihn bald verlassen. Zudem bewertete die US-Investmentbank Morgan Stanley den deutschen Immo-Konzern und einen Branchenkollegen am Montag neu. Die Anteilsscheine von Vonovia scheinen das Verlassen des Euro Stoxx schon mit dem Negativtag am Freitag eingepreist zu haben. Denn am Montag zeigt sich die Immo-Aktie freundlich ...

