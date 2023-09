Die CeoTronics AG (ISIN: DE0005407407) will der Hauptversammlung am 3. November 2023 vorschlagen, eine Dividende in Höhe von 0,15 Euro pro Aktie auszuschütten. Im Vorjahr lag die Dividende ebenfalls bei 0,15 Euro. Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses von 3,54 Euro ergibt sich eine aktuelle Dividendenrendite von 4,24 Prozent. CeoTronics hat im Berichtszeitraum vom 1. Juni 2022 bis zum 31. Mai ...

