Nach Darstellung von SMC-Research habe die Mensch und Maschine Software SE die Erwartungen im ersten Halbjahr erfüllt. Darüber hinaus zeige sich das Unternehmen zuversichtlich, das für 2025 angekündigte Rohertrags- und Ergebniswachstum trotz des Rückgangs im ersten Halbjahr zu erreichen. SMC-Analyst Adam Jakubowski stimmt dem zu und sieht weiter ein attraktives Kurspotenzial für die Aktie.

Mensch und Maschine habe sich laut SMC-Research im ersten Halbjahr weitgehend im Rahmen der Erwartungen entwickelt. Bei einem nahezu stabilen Konzernrohertrag (die Umsatzzahlen seien wegen des Wechsels des Abrechnungssystems im Autodesk-Geschäft nicht mit dem Vorjahr vergleichbar) das EBIT um 4,4 Prozent auf 26,8 Mio. Euro zurückgegangen, während der Halbjahresüberschuss um 6,6 Prozent auf 17,5 Mio. Euro gesunken sei. Durch den Wegfall der durchlaufenden Autodesk-Lizenzen aus dem Umsatz (nun verbucht Mensch und Maschine lediglich die damit erzielte Marge) habe sich aber die ausgewiesene Marge auf allen Ergebnisebenen deutlich erhöht: die Rohmarge liege nun bei 77,2 Prozent (Vorjahr: 53,2 Prozent), die EBIT-Marge bei 22,1 Prozent (15,9 Prozent) und die Nettomarge bei 14,5 Prozent (10,6 Prozent).

Der Rückgang der - absoluten - Ergebniszahlen sei vor allem den Bremseffekten der Systemumstellung bei Autodesk geschuldet, die im vierten Quartal aufgetaucht seien und seitdem immer mehr abgenommen haben. Für das laufende dritte Quartal erwarte MuM nur noch geringe Auswirkungen, zugleich sollten die im ersten Halbjahr ergriffenen Kostensenkungsmaßnahmen nun ihre Wirkung entfalten. Zusammen mit den leicht zu überbietenden Vergleichswerten aus dem vierten Quartal 2024 seien das die Gründe, warum sich MuM weiter zuversichtlich zeige, dass für 2025 angekündigte Rohertrags- und Ergebniswachstum trotz des Rückgangs im ersten Halbjahr zu erreichen.

Konkret wolle Mensch und Maschine den Rohertrag um 5 bis 7 Prozent und das EBIT sowie den Gewinn je Aktie um jeweils 9 bis 19 Prozent erhöhen. Die Analysten halten diese Ziele für erreichbar, haben aber aus Vorsicht ihre Schätzungen in Richtung des unteren Randes leicht abgesenkt. Dadurch habe sich ihr Kursziel geringfügig von 69,0 auf nun 68,0 Euro reduziert, was aber noch immer ein attraktives Kurspotenzial von rund 25 Prozent signalisiere. In Verbindung mit dem unverändert rundum überzeugenden Gesamteindruck rechtfertige dies weiterhin das Urteil "Strong Buy", das die Analysten deswegen bestätigen.

