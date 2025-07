Die Mensch und Maschine-Aktie profitierte von den vorgelegten Halbjahreszahlen nur geringfügig. Am Donnerstag verliert sie leicht und steht aktuell bei 53,80 €. Was macht sie so interessant? Zweitbestes Halbjahresergebnis erzielt Nach dem guten Jahresauftakt setzte sich der positive Trend auch im zweiten Quartal fort. Insgesamt wurde somit das zweitbeste Halbjahresergebnis in der Firmengeschichte erzielt. Der Umsatz reduzierte sich von 176 Millionen ...

