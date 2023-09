Insgesamt stellen die über 600'000 KMU in der Schweiz 99,7 Prozent aller Firmen und zwei Drittel aller Arbeitsplätze. Zudem gehören sie beim Beschäftigungswachstum zur dynamischsten Kategorie und bilden 70 Prozent aller Lernenden aus.Die Schweiz ist ein KMU-Land, ein Land von inhabergetriebenen kleineren und mittleren Unternehmen. Die Vielfalt ist ein wesentlicher Standortfaktor unserer Volkswirtschaft. Von Hans-Ulrich Bigler, alt Nationalrat/Direktor Schweizerischer Gewerbeverband, Affoltern am Albis Eindrückliche Leistungskraft Die Leistungskraft der KMU ist eindrücklich: Insgesamt stellen die über 600'000 KMU in der Schweiz...

