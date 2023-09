Tesla ist laut einem US-Medienbericht bisher der Gewinner beim Wettlauf um staatliche Fördergelder in den USA für den Aufbau neuer Schnellladestationen. Für etwa 18 Prozent der bisher in fünf US-Bundesstaaten zur Förderung qualifizierten Standorte erhält Tesla den Zuschlag. Laut dem Wall Street Journal wird Tesla in Ohio, Hawaii, Pennsylvania, Maine und Colorado somit mehr geförderte Standorte ausstatten ...

