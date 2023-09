NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat UBS auf "Overweight" mit einem Kursziel von 27 Franken belassen. Gespräche mit dem Finanzvorstand der Schweizer Großbank hätten ihn mit Blick auf die Kapitalausstattung und -erträge ermutigt, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Montag vorliegenden Studie. Obwohl die Unsicherheiten bezüglich der weiteren Geschäftsentwicklung hoch blieben, habe er seine Prognosen für das bereinigte Ergebnis (EPS) in den beiden kommenden Jahren nach den Zahlen für das zweite Quartal angehoben./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2023 / 15:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2023 / 15:37 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0244767585