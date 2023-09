Der Autobauer Mercedes-Benz sieht die Rabattschlacht bei Elektroautos in China bisher gelassen. "Der Preiskampf in China findet im Preisbereich bis 300.000 Renminbi statt", sagte Mercedes-Entwicklungschef Markus Schäfer am Sonntag in München vor dem Start der Auto- und Verkehrsmesse IAA vor Journalisten. Die Aktie von Mercedes-Benz gehörte heute zu den drei besten Werten des Tages im DAX.300.000 Renminbi sind umgerechnet gut 38 000 Euro. "Wir sind hauptsächlich im Segment bis zu 800.000 Renminbi ...

Den vollständigen Artikel lesen ...