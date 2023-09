Die Anleger sind am Montag bei deutschen Aktien kein Risiko eingegangen. Auch Impulse aus den USA fehlten, nachdem dort heute die Wall Street aufgrund eines US-Feiertags geschlossen bleibt. Der Leitindex DAX ließ den Schwung vermissen, nachdem er am Vormittag phasenweise noch klar im Plus gelegen hatte. Über die Ziellinie ging er 0,10 Prozent tiefer bei 15.824,85 Punkten.Für den MDAX mit den dort gelisteten mittelgroßen Titeln ging es hingegen moderat um 0,14 Prozent auf 27.852,35 Zähler nach oben.Europaweit ...

