Bereits seit Jahren setzt sich Edeka als führender Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland für mehr Umweltschutz in den Regalen und Lieferketten ein. Das erkennt auch die unabhängige Fachjury des diesjährigen Deutschen Nachhaltigkeitspreises an und nominiert Edeka als Vorreiter in Sachen nachhaltige Transformation im Lebensmitteleinzelhandel. Der Preis wird im...

Den vollständigen Artikel lesen ...