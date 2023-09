Chinas allgemeiner Qualitätsstandard für Speisenüsse und -samen, der am 11. Juli 2022 von der staatlichen Marktregulierungsbehörde herausgegeben wurde, trat laut eines am 20. Juli 2023 veröffentlichten GAIN-Berichts am 1. August 2023 in Kraft. Bildquelle: Shutterstock.com Der neue Standard, der den Allgemeinen Standard für geröstete Samen und...

