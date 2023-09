Country Garden vermeidet einen Ausfall. In letzter Minute wurden am Dienstag die ausstehenden Zinsen für zwei internationale US-Dollar Anleihen gezahlt. Novo Nordisk steigt zum wertvollsten Unternehmen in Europa auf. Dank des Abnehmmedikaments Wegovy haben die Dänen LVMH vom Thron gestoßen. Die Partners Group beendete das 1. Halbjahr mit einem starken Abschluss. Umsatz und Gewinn konnten im Jahresvergleich um 19 % gesteigert werden.Die asiatischen Aktienmärkte entwickeln sich am Dienstagmorgen schwach. Insbesondere die chinesischen Benchmarks zeigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...