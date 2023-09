Berlin - In der aktuellen Sonntagsfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa hat die SPD weiter nachgelassen. In der Erhebung für die Sender RTL und ntv verlieren die Sozialdemokraten nochmals einen Prozentpunkt im Vergleich zur Vorwoche und kommen nur noch auf 16 Prozent.



Das ist der schlechteste von Forsa gemessene Wert für die Partei seit August 2021. Die Union kann einen Prozentpunkt hinzugewinnen und erreicht in dieser Woche 27 Prozent. Die Werte für AfD (21 Prozent), Grüne (14 Prozent), FDP (7 Prozent), Linke (4 Prozent) und Sonstige (11 Prozent) verändern sich nicht. Bei den Kanzlerpräferenzen gewinnt Friedrich Merz (CDU) einen Prozentpunkt und zieht mit Olaf Scholz (SPD) gleich, wenn sich die Wähler zwischen den beiden (jeweils 22 Prozent) und Annalena Baerbock (Grüne, 17 Prozent) entscheiden müssten.



In der Konstellation Scholz (21 Prozent), Merz (20 Prozent), Habeck (16 Prozent) kann auch der Grünen-Kandidat einen Prozentpunkt im Vergleich zur Vorwoche gutmachen. Die Daten zu den Partei- und Kanzlerpräferenzen wurden vom 29. August bis 4. September erhoben. Datenbasis: 2.506 Befragte.

