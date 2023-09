Teilen: Hier ist, was Sie am Dienstag, den 5. September wissen müssen: Nach der unruhigen Entwicklung am Montag scheinen die Märkte am frühen Dienstag vorsichtig geworden zu sein. Der australische Dollar bleibt nach den politischen Ankündigungen der Reserve Bank of Australia (RBA) unter starkem Abwärtsdruck, während der US-Dollar von der risikoaversen ...

