In einer aktuellen Studie bestätigen die Experten von Bernstein Research ihre Erwartung deutlich steigender Kurse bei der Bayer Aktie. Sowohl die Einstufung mit "Outperform" als auch das Kursziel von 78 Euro werden unverändert belassen. Derweil notiert die Bayer Aktie am Dienstagnachmittag im XETRA-Handel bei 50,73 Euro mit 0,18 Prozent im Plus. In ...

