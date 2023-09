Analystin Jitania Kandhari von der Investmenbank Morgan Stanley hat sich am Montag bearish für Aktien-Investments in China geäußert. Laut der Expertin sei das Land "überinvestiert" und habe zu hohe Schulden. Das genaue Gegenteil beobachtet sie in einem anderen Staat. In einer aktuellen Umfrage unter unseren Lesern zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. DER AKTIONÄR ist auf jeden Fall schon an Bord."China ist überinvestiert, da seine Wirtschaft weiter ins Trudeln gerät - aber Indien hat Raum für Investitionsmöglichkeiten", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...