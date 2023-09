Angesichts erneut enttäuschender Konjunkturdaten aus China haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Dienstag zurückgehalten. Hinzu kamen außerdem eine trübe Unternehmensstimmung in der Euroregion und schwache Auftragsdaten für die US-Industrie. Der Leitindex DAX beendete den Tag ohne allzu große Schwankungen letztlich mit einem Abschlag von 0,34 Prozent auf 15.771,71 Punkte.Für den MDAX der mittelgroßen Werte ging es um 0,67 Prozent auf 27.666,59 Zähler nach unten.Schlusslicht im DAX waren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...