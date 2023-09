Berlin - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) rechnet beim Gebäudeenergiegesetz mit "vielen Millionen Betroffenen in den nächsten Jahren". Das sagte er der Sendung "RTL Direkt" am Dienstag.



Seinen Worten zufolge plant die Bundesregierung kein weiteres Gesetz, das mit ähnlich großen Einschnitten für die Bevölkerung verbunden ist wie das sogenannte Heizungsgesetz: "So ein Gesetz dieses Kalibers kommt nicht nochmal." Gleichzeitig verteidigte Habeck das Vorhaben. An diesem Freitag soll der Bundestag nach Plänen der Ampel-Koalition final über das Gebäudeenergiegesetz abstimmen.

