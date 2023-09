DJ PTA-Adhoc: Philomaxcap AG: Eintritt der Zahlungsunfähigkeit

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München (pta/05.09.2023/19:15) - München, 5. September 2023: Die Hauptaktionäre der Philomaxcap AG haben heute gegenüber dem Vorstand der Philomaxcap AG erklärt, keine weiteren Zahlungen unter den von Ihnen gegebenen Finanzierungszusagen an die Gesellschaft zu leisten.

Da die Liquidität der Gesellschaft erschöpft ist und anderweitige Finanzierungsquellen nicht zur Verfügung stehen, ist damit der Insolvenzgrund der Zahlungsunfähigkeit für die Philomaxcap AG eingetreten.

Der Vorstand ist deshalb verpflichtet, ohne schuldhaftes Zögern, spätestens aber innerhalb von drei Wochen den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens zu stellen.

(Ende)

Aussender: Philomaxcap AG Adresse: Marienplatz 2, 80331 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 1392 8890 E-Mail: info@philomaxcap.de Website: www.philomaxcap.de

ISIN(s): DE000A1A6WB2 (Aktie), DE000A254V53 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Stuttgart

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 05, 2023 13:15 ET (17:15 GMT)