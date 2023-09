Nach einem Pilotprojekt mit Crypto.com erweitert Visa seine Stablecoin-Abwicklungslösungen mit USDC von Circle, startet Pilotprogramme mit den Händler-Acquirern Worldpay und Nuvei und nutzt die Solana-Blockchain.

Visa (NYSE: V), ein Weltmarktführer im Bereich des Zahlungsverkehrs, hat seinen nächsten Schritt zur Modernisierung des grenzüberschreitenden Geldverkehrs angekündigt. Visa erweitert seine Stablecoin-Abwicklungslösungen auf die leistungsstarke Solana-Blockchain und arbeitet mit den Händler-Acquirern Worldpay und Nuvei zusammen.

Durch Pilotprojekte mit Emittenten und Acquirern hat Visa bereits Millionen von USDC zwischen seinen Partnern über die Solana- und Ethereum-Blockchain-Netzwerke transferiert, um auf Fiat lautende Zahlungen, die über VisaNet autorisiert wurden, abzuwickeln.

Wenn Kunden Visa-Karten verwenden, um bei einem der Millionen Visa-akzeptierenden Händler weltweit einen Einkauf zu tätigen, profitieren sie vom Komfort einer nahezu sofortigen Zahlungsautorisierung. Was sie jedoch nicht mitbekommen, ist, dass die für den Kauf verwendeten Mittel zwischen ihrer Bank (dem Kartenaussteller) und der Bank des Händlers (dem Acquirer) transferiert werden müssen. Hier sorgen die Treasury- und Abwicklungssysteme von Visa für das Clearing, die Abwicklung und die Bewegung von Transaktionen in Milliardenhöhe pro Tag und stellen sicher, dass der korrekte Betrag in der bevorzugten Währung vom Emittenten empfangen und an den Acquirer gesendet wird. Dieser Prozess läuft nahtlos zwischen rund 15.000 Finanzinstituten und in mehr als 25 Währungen weltweit ab.

"Durch den Einsatz von Stablecoins wie USDC und globalen Blockchain-Netzwerken wie Solana und Ethereum tragen wir dazu bei, die Geschwindigkeit der grenzüberschreitenden Abwicklung zu erhöhen und unseren Kunden eine moderne Möglichkeit zu bieten, Geld ganz einfach aus dem Treasury von Visa zu senden oder zu empfangen", so Cuy Sheffield, Head of Crypto, Visa. "Visa möchte an der Spitze der digitalen Währungs- und Blockchain-Innovation stehen und diese neuen Technologien nutzen, um unsere Art und Weise, Geld zu bewegen, zu verbessern."

Weiterentwicklung des Crypto.com Pilotprojekts

2021 fing Visa an zu testen, wie USDC innerhalb seiner Treasury-Aktivitäten verwendet werden könnte, was zu einem Pilotprojekt mit Crypto.com führte und Visa zu einem der ersten großen Zahlungsnetzwerke machte, das die Stablecoin-Abwicklung auf der Ausgabeseite testete. Das Ergebnis dieser Arbeit war ein erfolgreiches Pilotprojekt, bei dem USDC und die Ethereum-Blockchain eingesetzt wurden, um Zahlungen von Crypto.com für das grenzüberschreitende Volumen ihres Live-Kartenprogramms in Australien zu erhalten. Crypto.com setzt nun auf USDC, um seine Abwicklungsverpflichtungen für die Visa-Karte in Australien zu erfüllen. Es ist geplant, diese Möglichkeit auch in anderen Märkten einzuführen.

Vor der Durchführung dieses Pilotprojekts erforderte die Abrechnung von grenzüberschreitenden Käufen, die mit Visa-Karten von Crypto.com getätigt wurden, einen tagelangen Währungsumrechnungsprozess und teure internationale Überweisungen. Crypto.com kann nun USDC grenzüberschreitend über die Ethereum-Blockchain direkt an ein von Visa verwaltetes Circle-Konto senden, wodurch der Zeitaufwand und die Komplexität internationaler Überweisungen deutlich reduziert werden.

"Die USDC-Anwendungsfälle, die Visa und seine Partner vorantreiben, um grundlegende Blockchain-Innovationen zu schaffen, sind großartig", so Jeremy Allaire, Mitbegründer und CEO von Circle. "Circle hat USDC entwickelt, um einen funktionalen digitalen Dollar bereitzustellen, der sich mit der Geschwindigkeit des Internets bewegen kann, was sichere und zuverlässige Zahlungen ermöglicht. Mit der Ausweitung des Pilotprojekts wird deutlich, wie die Verbindung von USDC mit der Innovation von Visa einen Weg in die Zukunft von Zahlungen, Handel und Finanzanwendungen eröffnet."

Der Wechsel von Emittenten zu Acquirern

Während die Treasury-Abteilung von Visa weiterhin den Empfang von Geldern onchain von mehreren Emittentenpartnern testet, kann Visa mit diesen neuen Abwicklungsoptionen Gelder onchain an Acquirer wie Worldpay und Nuvei senden, um die Abwicklungszeiten für ihre Händler zu beschleunigen.

Worldpay und Nuvei sind globale Acquirer, die Händler auf der ganzen Welt aus einer Vielzahl von Branchen bedienen. Darunter auch eine wachsende Zahl von Händlern, die mit der Blockchain und der Kryptowirtschaft interagieren, wie zum Beispiel On-Ramp-Anbieter, Spiele und NFT-Marktplätze, die für die von ihnen akzeptierten Kartenzahlungen lieber Stablecoins als traditionelle Fiat-Währungen erhalten. Visa kann nun über sein eigenes Circle-Konto Abrechnungszahlungen in USDC an Worldpay und Nuvei verwalten, die diese Zahlungen wiederum in USDC an ihre Endhändler weiterleiten können.

Unterstützung für das Solana Blockchain-Netzwerk

Im Zuge der Bemühungen von Visa, diese Möglichkeit auf weitere Kunden auszuweiten, gab es eine große Nachfrage nach neueren, leistungsstarken Blockchains, die Stablecoins mit höherer Geschwindigkeit und geringeren Kosten senden und empfangen können. Visa hat sich daher entschieden, Solana als leistungsstarke Blockchain zu unterstützen, die seine Partner für das Versenden und Empfangen von USDC-Zahlungen wählen können. Somit ist Visa einer der ersten großen Zahlungsdienstleister, der Solana direkt für Live-Zahlungen zwischen seinen Kunden nutzt. Die Solana-Blockchain erreicht Blockzeiten von 400 Millisekunden, durchschnittlich 400 Transaktionen pro Sekunde (Transactions per Second, TPS) und in Spitzenzeiten in einer Vielzahl von Anwendungsfällen sogar mehr als 2.000 TPS1

Neue Partnerschaften schließen

Vor dem Hintergrund einer zunehmend digitalen Finanzlandschaft treibt Visa neue Partnerschaften voran und nutzt das innovative Potenzial digitaler Währungen. Die Zusammenarbeit von Visa mit Worldpay und Nuvei ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung.

"Die USDC-Abwicklungslösung von Visa ermöglicht es Worldpay, mehr unserer Treasury-Operationen intern abzuwickeln und den Händlern mehr Möglichkeiten für den Erhalt von Geldern zu bieten", so Jim Johnson, President of Worldpay Merchant Solutions, FIS. "Die Diversifizierung der Finanzierungsoptionen und die Erhöhung der Flexibilität sind entscheidend, um den sich ändernden Bedürfnissen der globalen Händler in der heutigen, sich schnell entwickelnden Handelslandschaft gerecht zu werden."

"Stablecoins wie USDC sind eine innovative Zahlungstechnologie, mit der Online-Unternehmen auf der ganzen Welt ihr Wachstum beschleunigen können", so Philip Fayer, Chair und CEO von Nuvei. "Die Optimierung grenzüberschreitender Transaktionen ist nur ein Anwendungsfall, bei dem Stablecoins den Unternehmen von Nutzen sein können. Als ein führender globaler Zahlungsverkehrsdienstleister arbeiten wir ständig an Innovationen, und wir freuen uns über die Kooperation mit Visa, um unseren Partnern diese Möglichkeiten zu bieten."

