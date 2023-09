Regulatorische Nachrichten:

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), der führende Anbieter von Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, wird auf der IBC 2023 zeigen, wie Verimatrix Streamkeeper in die nächste Generation der Optik TV-Plattform von TELUS integriert wurde, um eine fortschrittliche Plattform für die Bereitstellung von Videoinhalten im industriellen Maßstab zu schaffen, die auf einzigartige Weise Videopiraterie verhindert und wertvolle Unterhaltungsinhalte sicher aufbewahrt.

TELUS, ein weltweit führendes Unternehmen für Kommunikationstechnologie, musste Millionen von kanadischen Kunden Premium-Videoinhalte sicher über verschiedene Plattformen bereitstellen. Sie setzten die Streamkeeper-Plattform von Verimatrix ein, die Multi-DRM, fortschrittlichen Schutz vor Piraterie und Analysen in einer einzigen skalierbaren Lösung vereint. Dies ermöglichte robuste Sicherheit für Video-on-Demand (VOD) und Live-Inhalte bei gleichzeitiger Optimierung des Betriebs. Verimatrix Streamkeeper unterstützt eine Reihe von DRMs (Digital Rights Management) und Integrationen, die im gesamten TELUS-Netzwerk funktionieren, einschließlich Set-Top-Boxen, mobile Apps und Web-Streaming. Die Cloud-basierte Architektur bietet Effizienz, Flexibilität und Failover-Funktionen. Gemeinsam haben Verimatrix und TELUS eine innovative Lösung mit einem nutzungsbasierten Modell entwickelt, das TELUS in die Lage versetzt, Premium-Videoerlebnisse heute und in Zukunft sicher über seine hybride Cloud- und On-Premises-Infrastruktur zu verbreiten.

Geartech Technologies war auch ein unschätzbarer Partner bei der Anti-Piraterie- und Content-Protection-Lösung für TELUS. Als Distributor und Anbieter innovativer Broadcast-Lösungen hat Geartech sein Fachwissen genutzt, um Verimatrix als den idealen Anbieter zu empfehlen, der TELUS dabei hilft, den Schutz seiner digitalen Assets sicherzustellen.

Eine optimierte Integration und ein reibungsloser Migrationspfad waren für Tom Linder, Director of Content Consumer DevOps bei TELUS, unabdingbare Voraussetzungen:

"Wir sind begeistert, dass wir unsere neue Lösung zur Bereitstellung von Inhalten auf den Markt bringen können. Das Team hat unermüdlich daran gearbeitet, eine echte Plattform für Inhalte und digitales Leben der nächsten Generation zu erstellen, und wir brauchten einen Partner, der nicht nur unsere Vision teilt, sondern auch zuhören, sich anpassen und den besten Weg nach vorne vorschlagen kann. Durch die Integration des mehrschichtigen Sicherheitsansatzes von Verimatrix Streamkeeper verfügen wir über ein außerordentlich leistungsfähiges und zukunftssicheres System, das unseren Kunden in den kommenden Jahren gute Dienste leisten wird."

"Die Arbeit mit TELUS bei der Implementierung ihrer TV- und Over-the-Top-Streaming-Plattform der nächsten Generation war sehr aufregend", sagte Sofia Regojo, Chief Revenue Officer bei Verimatrix. "Eine Partnerschaft mit anderen Innovatoren wie TELUS bedeutet, dass wir das Know-how des anderen nutzen, um Grenzen zu überschreiten und gemeinsam mehr zu erreichen. Es bedeutet, offene Gespräche zu führen, um neue Ideen anzuregen und sich gegenseitig konstruktiv herauszufordern, um den besten Weg zu finden. Vor allem aber bedeutet es, eine gemeinsame Vision zu verfolgen, um Lösungen zu schaffen, die wirklich etwas bewirken.

"Die Piraterie entwickelt sich auf intelligente und unvorhersehbare Weise weiter", so Maria Malinkowitsch, Senior Product Manager für Streamkeeper bei Verimatrix. "Der Schutz von Inhalten ist nicht mehr ausreichend. Die modernen Lösungen von heute müssen auch anfällige Bereiche in großem Umfang absichern und Echtzeit-Cybersicherheitsmaßnahmen umfassen, die das Zuschauererlebnis nicht beeinträchtigen."

Die beiden Unternehmen werden auf der IBC 2023, die am 17. September in Amsterdam stattfindet, gemeinsam an einer Podiumsdiskussion teilnehmen, die von Andy Waltenspiel, einem Veteranen der Rundfunkbranche, moderiert wird. Darüber hinaus wird am IBC-Stand von Verimatrix (Stand Nr. 1.D81) ein Video zur Innovationsgeschichte gezeigt.

