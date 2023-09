Die Produktion von Tomaten für den Frischverzehr in der EU lag in dem Jahr 2022 bei 6,2 Millionen Tonnen, 13 % weniger als vor fünf Jahren, und zwei der Hauptproduzenten, Spanien und die Niederlande, mussten diesen starken Rückschlag hinnehmen. Spanien hatte eine Abnahme um 20 % und die Niederlande um 15 %. In Italien sind es 3 %, während die Produktion in Frankreich gleich...

