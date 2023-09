Ägypten hat in dem laufenden Geschäftsjahr 2022/23 erneut einen Rekord bei dem Export frischer Erdbeeren in die südostasiatischen Länder aufgestellt, berichtet EastFruit. Die ägyptischen Exporte in diese Region sind im Jahresvergleich um ein Drittel gestiegen und haben sich in den letzten vier Saisons verdreifacht! Bildquelle: Shutterstock.com Infolgedessen ist...

