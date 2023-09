Grundsätzlich bewegt sich die Schweizer Wirtschaft aus geldpolitischer Sicht in die gewünschte Richtung und angesichts der erfreulichen Inflationsentwicklung scheint die Zinsspitze bereits erreicht zu sein.Das Wirtschaftswachstum stagniert im zweiten Quartal dieses Jahres und am Arbeitsmarkt setzt sich die Abkühlung fort. Grundsätzlich bewegt sich die Schweizer Wirtschaft aus geldpolitischer Sicht in die gewünschte Richtung und angesichts der erfreulichen Inflationsentwicklung scheint die Zinsspitze bereits erreicht zu sein. Welche Entscheidung wir für die kommende SNB-Sitzung erwarten und wie wir...

