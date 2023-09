Das Programm umfasst Nettoinvestitionen von 500 Mio Franken in die für die Kunden wichtigsten Bereiche wie Innovation, Service, Nachhaltigkeit und Qualität.Zürich - Barry Callebaut kündigt ein strategisches Investitionsproramm an. Mit dem Programm, das den Namen BC Next Level hat, will der Hersteller von hochwertigen Schokoladen- und Kakaoprodukten das volle Potenzial ausschöpfen und den Weg für das nächste Jahrzehnt nachhaltigen Wachstums ebnen. Das Programm umfasse Nettoinvestitionen von 500 Millionen Franken in die für die Kunden wichtigsten...

Den vollständigen Artikel lesen ...