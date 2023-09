Nach dem Rücksetzer vom Freitag legte die Tesla-Aktie zum Start in die verkürzte Handelswoche gestern 4,7% auf 256,49 USD zu. Rückblick: Die Tesla-Aktie war am 18. August im Tief auf 212,36 USD zurückgefallen, bevor es im Anschluss zu einer Erholung kam. Dabei stiegen die Notierungen am vergangenen Donnerstag bis auf 261,18 USD und dämmten mit dem ...

