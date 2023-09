Die Preise am Schweizer Immobilienmarkt haben sich im August auf einem hohen Niveau stabilisiert. Mieterinnen und Mieter müssen sich weiterhin auf steigende Mietzinsen einstellen.Zürich - Die Preise am Schweizer Immobilienmarkt haben sich im August auf einem hohen Niveau stabilisiert. Mieterinnen und Mieter müssen sich weiterhin auf steigende Mietzinsen einstellen. Eigentumswohnungen sind per Ende August gegenüber dem Vormonat 0,1 Prozent billiger geworden. Dies geht aus der neuesten Ausgabe des am Mittwoch auf den Webseiten von ImmoScout24 und Iazi publizierten Swiss Real...

