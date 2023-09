Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4722/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S5/33 geht es um die nächsten Fragen nach der Aufnahme der Telekom Austria, der Zeitpunkt der Abspaltung der EuroTeleSites bringt natürlich einige ATX-Aspekte und Rechenspiele. News gibt es zu Zumtobel, Analysten zu A1/Funkturm-Plänen, Andritz, Kapsch, Wiener Privatbank, Porr, Do & Co, stock3, Erste AM, Research zu Erste Group, etc.. Und dann hat Finanzminister Magnus Brunner auf LinkedIn eingeladen, Fragen an ihn zu stellen, die er in seinem Podcast Finance Friday ...

