Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0736 Dollar. Sie bewegt sich damit weiter in der Nähe des Dreimonatstiefs, auf das sie am Vortag abgerutscht war.Frankfurt - Der Euro hat sich am Mittwoch nach den deutlichen Verlusten zum US-Dollar vom Vortag stabil gehalten. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0736 Dollar. Sie bewegt sich damit weiter in der Nähe des Dreimonatstiefs, auf das sie am Vortag abgerutscht war. Auch gegenüber dem Schweizer Franken notiert der Euro mit 0,9556 wenig verändert. Ein Dollar kostet derweil 0,8901 Franken.

Den vollständigen Artikel lesen ...