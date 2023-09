Bis Ende 2028 will BMZ in der technologisch-industriellen Entwicklungszone "Skopje 2" drei Einheiten errichten, die über 60 Produktionslinien für Lithium-Ionen-Batterien Platz bieten. Die BMZ Group, Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien, wird einen fünften Produktionsstandort in Nordmazedonien gründen. Die Produktion soll in einem angemieteten Gebäude in der Metropolregion Skopje starten. Gleichzeitig wird der Konzern aber bereits eine Greenfield-Investition mit einem Neubau in der technologisch-industriellen ...

