Mit der Übernahme von Experta Solar will 1Komma5° schnell eine starke Marktposition in Spanien erreichen. Ziel ist es, in Spanien Marktführer zu werden. 1Komma5°, Anbieter von Photovoltaik, Speichern, Ladelösungen und Wärmepumpen, ist mit der Übernahme von Experta Solar in den spanischen Markt eingetreten. Das in Barcelona ansässige Unternehmen ist einer der Marktführer für Solar- und Energiesysteme in Spanien. Mit dieser Expansion will 1Komma5° direkt eine starke Marktposition erreichen.1Komma5° ...

