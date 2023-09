Spätestens 2030 soll die spanische Marke Seat im Automobilbau komplett von Cupra abgelöst werden.München - Spätestens 2030 soll die spanische Marke Seat im Automobilbau komplett von Cupra abgelöst werden. Ganz verschwinden wird die Marke Seat dann aber nicht. «Die Zukunft von Seat ist Cupra», bestätigte Volkswagen-CEO Thomas Schäfer in einem Interview am Rande der IAA in München. Wie Schäfer erklärte, werden die bestehenden Seat-Modelle in ihren derzeitigen Lebenszyklen weiter produziert.

