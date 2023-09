Pressemitteilung der PANDION AG:

Wechsel im Aufsichtsrat der PANDION AG

- Joachim Plesser, bisheriger Aufsichtsratsvorsitzender der PANDION AG, legt das Amt aus Altersgründen nieder- Stefan Ermisch wird neuer Aufsichtsratsvorsitzender- Tina Kleingarn wird stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende

Die inhabergeführte PANDION AG (ISIN Unternehmensanleihe: DE000A289YC5), ein führender Projektentwickler für hochwertige Wohn- und Gewerbeprojekte in deutschen A-Städten, hat in ihrer Aufsichtsratssitzung am 5. September einen Wechsel im Kontrollgremium vollzogen: Joachim Plesser (75) legte das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden der PANDION AG aus Altersgründen nieder. Seine Nachfolge tritt ab sofort Stefan Ermisch (57) an, langjähriger Vorstand und Senior Advisor im Finanzwesen. ...

