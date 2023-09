VW hat am Rande der IAA Mobility in München einige Änderungen an seiner E-SUV-Baureihe ID.4 und dem SUV-Coupé ID.5 vorgestellt. Dabei hält unter anderem der neue und effizientere Elektromotor aus dem ID.7 Einzug - es gibt aber auch Änderungen an der Batterie und im Innenraum. Zunächst aber zum Antrieb: Hier wird der bisher in den meisten Versionen verbaute Elektromotor im Heck mit 150 kW und 310 Nm ...

Den vollständigen Artikel lesen ...