22 Wagen und zwei Lokomotiven konnten bisher aus dem Tunnel geschafft werden. Derzeit befinden sich noch acht Wagen im Tunnel.Bern - Vor einem Monat entgleiste im Gotthard-Basistunnel ein Güterzug. Die aufwändigen Räumungs- und Bergungsarbeiten an der Unfallstelle in der Weströhre dauern voraussichtlich bis gegen Ende September, wie die SBB mitteilen. Gearbeitet wird im Zweischichtbetrieb an sieben Tagen in der Woche. 22 Wagen und zwei Lokomotiven konnten bereits aus dem Tunnel geschafft werden.

