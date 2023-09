Kostjantyniwka - Bei einem Angriff auf einen Marktplatz der ostukrainischen Stadt Kostjantyniwka am Mittwochnachmittag sind mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. Das teilten der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sowie der Premierminister des Landes, Denys Schmyhal, mit.



Mindestens 20 Menschen wurden demnach verletzt. Die Feuerwehr habe das Feuer mittlerweile gelöscht, hieß es. Rettungskräfte, Sanitäter und Polizei seien im Einsatz. "Russische Terroristen haben einen gewöhnlichen Markt, Geschäfte und eine Apotheke angegriffen und dabei unschuldige Menschen getötet. Die Zahl der Opfer könnte noch weiter steigen", schrieb Selenskyj auf dem Kurznachrichtendienst "X" (vormals "Twitter").



"Mein Beileid an alle, die einen geliebten Menschen verloren haben. Das russische Böse muss so schnell wie möglich besiegt werden."

