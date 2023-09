Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 schliesst 0,72 Prozent tiefer mit 4238,26 Punkten und sank so den sechsten Handelstag in Folge.Paris / London - Europas Börsen sind am Mittwoch von den gestiegenen Ölpreisen und schwachen Wirtschaftsdaten in die Zange genommen worden. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 schloss 0,72 Prozent tiefer mit 4238,26 Punkten und sank so den sechsten Handelstag in Folge. Für den französischen Cac 40 ging es um weitere 0,84 Prozent auf 7194,09 Zähler nach unten, wogegen der britische FTSE 100 nur 0...

