Die spanische Supermarktkette eröffnet ihre zweite E-Commerce-Einrichtung in Madrid, genauer gesagt in der Stadt Boadilla del Monte, und führt neue Produkte in das Sortiment ein. Mit dieser Investition stärkt Mercadona seine Onlinehandels-Plattform mit einem Lager, das ausschließlich seinem Online-Shop in der Autonomen Gemeinschaft Madrid gewidmet ist, nachdem 13,2 Millionen...

Den vollständigen Artikel lesen ...