Mitten im Wahlkampf kündigte Washington eine Kehrtwende in der Gas- und Ölproduktion an. Die Biden Administration beendet Bohrgenehmigungen in Alaska und weitet Verbotszonen aus. Die Apple Aktien erlebten einen Kursknick. Der größte Rückgang auf Tagesbasis ergab sich, nachdem Peking Behördenmitarbeitern die Benutzung von iPhones verbot. Instacart segelt im Schatten von ARM und bereitet sein IPO vor. Die Roadshow für den Lieferdienst beginnt in der kommenden Woche.Der Aktienhandel in Asien verzeichnet am Donnerstagmorgen eine weitere Sitzung ...

