Der Name der neuen Swatch lautet "Bioceramic Scuba Fifty Fathoms" und sie ähnelt der Fifty-Fathoms-Taucheruhr von Blancpain.Biel - Nun hat Swatch das Geheimnis gelüftet: Die Uhrenmarke wird am kommenden Samstag fünf Modelle angelehnt an die Weltmeere in Kooperation mit der ebenfalls zur Swatch Group gehörenden Luxusuhrenmarke Blancpain lancieren. Damit holt sie nach dem Grosserfolg mit den Omega-Modellen zum nächsten Coup aus. Auf die Partnerschaft mit Blancpain hatte vor ein paar Tagen eine weltweite Werbe-Offensive...

