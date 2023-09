Der amerikanische Mobilfunkanbieter T-Mobile US Inc. (ISIN: US8725901040, NYSE: TMUS) hat am Mittwoch eine zweite Tranche des Programms zur Aktionärsvergütung von bis zu 19 Mrd. US-Dollar für den Zeitraum vom vierten Quartal 2023 bis Ende 2024 angekündigt. Als Teil des Programms ist beabsichtigt, vom 1. Oktober 2023 bis 31. Dezember 2024 eine quartalsweise auszuschüttende Dividende von insgesamt rund 3,75 Mrd. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...