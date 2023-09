Ohne Exportwachstum gerät die Volksrepublik in Schwierigkeiten. Das ist derzeit der Fall.Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Die Volkswirtschaft bleibt angeschlagen. Die Exporte Chinas fallen im August um 3.2 % (in CNY) gegenüber dem Vorjahresmonat. Gemessen in US-Dollar gingen die Ausfuhren um 8.8 % zurück. Schwache Exporte gleich schwache chinesische Volkswirtschaft, so lautet eine einfache Gleichung. China ist noch immer die verlängerte Werkbank der Welt.

